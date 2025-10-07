أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت 184 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.



وأفادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم اعتراض المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود ونيجني نوفغورود وفورونيج و فوق البحر الأسود وليبيتسك وكالوغاوتولا وروستوف وريازان وبريانسك وأوريول وجمهورية القرم وموسكو وفولوغدا



وأشارت إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على تلك الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب

وأوضحت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

