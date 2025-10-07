قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
شوبير يعلق على قرار الزمالك بشأن جون إدوارد
سلوفاكيا توقّع اتفاقا مع الولايات المتحدة لإنشاء وحدة طاقة نووية جديدة
أخبار العالم

الدفاع الروسية تعلن تدمير 34 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن قواتها دمرت 184 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد، خلال الليلة الماضية.


وأفادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أنه تم اعتراض المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات كورسك وبيلغورود ونيجني نوفغورود وفورونيج و فوق البحر الأسود وليبيتسك وكالوغاوتولا وروستوف وريازان وبريانسك وأوريول وجمهورية القرم وموسكو وفولوغدا


وأشارت إلى أن كييف تتبع أساليب إرهابية في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في حين ترد القوات الروسية على تلك الجرائم باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب
وأوضحت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، تهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
 

وزارة الدفاع الروسية المسيرات الأوكرانية القصف المدفعي ضد المدنيين

جانب من المضبوطات
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟
فيضانات فيتنام
استخدامات الخل الابيض فى التنظيف..
المزيد

