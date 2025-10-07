البحرين تهنئ مصر بفوز مرشحها خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"

هنأت وزارة الخارجية البحرينية، مصر بانتخاب مرشحها الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في إنجاز تاريخي مشرف يعكس تقدير المجتمع الدولي لسياستها الخارجية الحكيمة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولدورها الريادي في ترسيخ السلام وتعزيز قيم الحوار الثقافي والحضاري.



وأعربت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الثلاثاء - عن دعمها للدكتور خالد العناني، متمنية له بالتوفيق والسداد في مهامه، ولمصر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، دوام التقدم والازدهار.

