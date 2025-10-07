رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان له بمناسبة ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023 ، أن أولوية المملكة المتحدة في الشرق الأوسط لا تزال كما هي: إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات إلى غزة، ووقف إطلاق النار الذي يمكن أن يفضي إلى سلام دائم وعادل كخطوة نحو حل الدولتين.



وأضاف البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية أن بريطانيا ترغب في رؤية إسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة.



ورحب ستارمر بالمبادرة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحقيق يوم يستطيع فيه الإسرائيليون أن يعيشوا بسلام وفي أمان، إلى جانب جيرانهم الفلسطينيين.

