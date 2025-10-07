حماس: 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان

أكد القيادي في حماس فوزي برهوم أن أولويات الحركة هو الوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال برهوم : نجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة وتطلعاته في التحرير والإصلاح والاستقلال.

واضاف : أهلنا الصامدون في غزة عانوا على مدار عامين حرب إبادة وتجويع ممنهج وتدمير شامل.

وتابع : الاحتلال مني بفشل ذريع في تحقيق أهدافه العدوانية رغم المجازر التي يندى لها الجبين.

وزاد : العدو فشل في كل محاولات التهجير القسري أو استعادة الأسرى بالقوة أو زرع كيانات عميلة.

وأردف : نعيش عجز مريب للمنظومة الأممية في وقف العدوان على غزة وغاشمة توسعية تهدد الأمن والاستقرار الدوليين

واشار إلى أن هناك 80 أسيرا استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب المتعمد والحرمان من العلاج والدواء.

وأكمل : نفخر بالجهود العظيمة والأعمال الإنسانية للمنظومة الصحية والدفاع المدني وغيرهما .طوفان الأقصى كان استجابة تاريخية لمؤامرات تصفية القضية الفلسطينية حيث فضح الاحتلال وعزله إقليميا ودوليا.

وختم : معركة طوفان الأقصى أعادت قضيتنا الوطنية إلى موقعها العالمي طوفان الأقصى وضع الاحتلال في عزلة غير مسبوقة وحرك ضمائر الشعوب للاعتراف بدولتنا المستقلة.