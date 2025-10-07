حماس: أولويتنا الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن "حماس"، أن أولويتها الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكدت "حماس" أنهم متمسكون بكامل حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن تطلعاته، مشددة على أن الاحتلال فشل في محاولاته بالتهجير القسري أو استعادة محتجزيه بالقوة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة، وضرورة اغتنام الفرصة التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع المأسوي في غزة؛ وذلك بمناسبة مرور عامين اليوم على هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط وإنهاء المعاناة ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة.