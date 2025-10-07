جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب

دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة وضرورة اغتنام الفرصة التي تتيحها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع المأسوي في غزة؛ وذلك بمناسبة مرور عامين اليوم على هجمات السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع الرهائن فورا وبدون شروط وإنهاء المعاناة ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة.



وكرر الأمين العام دعوته للإفراج الفوري وبدون شروط عن الرهائن، وإنهاء معاناة الجميع، ووقف الأعمال العدائية في غزة وإسرائيل والمنطقة الآن.. وقال: "بعد مرور عامين من الصدمة، ينبغي أن نختار الأمل، الآن".



وأضاف جوتيريش "أن المقترح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتيح فرصة يجب اغتنامها لإنهاء هذا الصراع المأساوي" مشددا على أهمية كل من الوقف الدائم لإطلاق النار والعملية السياسية ذات المصداقية، لمنع مزيد من إراقة الدماء وتمهيد الطريق للسلام، مشددا على ضرورة احترام القانون الدولي.



وأكد الأمين العام، أن الأمم المتحدة تظل ثابتة في التزامها بدعم السلام.. وقال: "في هذه الذكرى المؤلمة، دعونا نكرّم ذكرى جميع الضحايا بالعمل من أجل السبيل الوحيد للمضي قدما: سلام عادل ودائم، يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون وجميع شعوب المنطقة جنبا إلى جنب في أمن وكرامة واحترام متبادل".

