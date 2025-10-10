قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أفادت صحيفة  يسرائيل هيوم بأن  جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقل موقع واللا  العبري عن مصادر ان الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

فيما ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، أن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرّت فجر الجمعة اتفاقا يهدف لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، الأحياء منهم والموتى.

وذكر  مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو موتى".

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية إنه مع موافقة الحكومة على المرحلة الأولى من اتفاق غزة، يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان فإن الاتفاق لن يدخل حيّز التنفيذ إلا "في غضون 24 ساعة" من المصادقة عليه.

وأوضحت المتحدثة أنه يتعيّن على حماس بموجب الاتفاق أن "تُفرج عن جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، في غضون 72 ساعة كحد أقصى بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أي بحلول يوم الإثنين".

وأضافت أنه في غضون 24 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، ستنسحب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق التي تنتشر فيها، لكنها ستبقي سيطرتها على 53 بالمئة من أراضي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الخط الأصفر قطاع غزة وقف إطلاق النار حماس

