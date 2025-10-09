صحفي من خان يونس: جيش الاحتلال يمنع سكان غزة من العودة إلى الشمال.. فيديو

قال محمد جربوع، صحفي من خان يونس، إن إسرائيل حتى الآن تمنع عودة سكان مناطق شمال قطاع غزة الذين يتواجدون الآن في المنطقة الوسطى والمناطق الجنوبية من الوصول إلى الشمال.

وأضاف جربوع، في مداخلة تليفزيونية، مع قناة الحدث، أن الجيش الإسرائيلي قام بقصف عدد من الفلسطنيين الذين حاولوا العودة إلى المناطق الشرقية وأطلق النيران بشكل مباشر عليهم.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع عودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ويقوم بالإغارة على بعض المناطق في جنوب غزة مثل منطقة الصبره والزيتون، وكذلك في مناطق شمال خان يونس.

وتابع: وصل عدد من الإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، برغم كل ذلك فإن هذا لا يمنع الآلاف من المواطنين الذين يتواجدون الآن في الشوارع، احتفالا بوقف إطلاق النار المزمع توقيعه، في الوقت الذي كانت هذه الشوارع لم يكن فيها شخصا واحدا قبل أيام وقت اشتعال الحرب.