صوت الشعب: اتفاق غزة خطوة مهمة لإنهاء معاناة الفلسطينيين

ثمنت الدكتورة جيهان عطا، عضو المجلس الرئاسي لحزب صوت الشعب، الجهود المخلصة والمستمرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، والتي تُوّجت بالتوصل إلى اتفاق للسلام، حظي بموافقة الأطراف المعنية، وعلى رأسها حركة حماس.

وقالت الدكتورة جيهان عطا - في تصريح لها - إن هذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، كما يمثل امتدادًا للدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت الدكتورة جيهان عطا أن ما تحقق هو ثمرة للحنكة السياسية والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لم يدخر جهدًا في سبيل وقف نزيف الدم، وتهيئة المناخ الملائم للحوار، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في قطاع غزة.

وجددت عطا دعمها الكامل للدور المصري الرائد، مؤكدة أن مصر ستبقى، كما كانت دومًا، ركيزة أساسية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.