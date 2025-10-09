برلماني: اتفاق غزة تأكيد جديد على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل لاتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، يعد انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية وتتويجا للجهود المصرية في ملف القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

وقال عبد الحميد في تصريحات له اليوم، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء نتيجة لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن القاهرة كانت تتحرك طوال الوقت بمسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لم تتعامل مع الأزمة كوسيط فقط، بل تحمل علي عاتقها مسئولية إنسانية ووطنية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى بكل الوسائل الممكنة.

وأوضح، أن نجاح هذا الاتفاق هو تأكيد جديد على ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري المحوري، الذي لا يمكن تجاوزه في أي قضية عربية أو نزاع إقليمي، وأن مصر كانت وستظل صاحبة الكلمة المسموعة والموقف المتزن الذي يوازن بين الحقوق والواجبات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وصارم، وضمان الالتزام بتنفيذه كاملا، ومنها البنود المتعلقة بانسحاب قوات الاحتلال وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية.