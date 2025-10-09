قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: اتفاق شرم الشيخ نجاج لجهود مصر في وقف نزيف الدم الفلسطيني

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، أن نجاح مفاوضات شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أثبتت من جديد قدرتها على إدارة الملفات المعقدة بحكمة ومسؤولية، وإعلاء صوت الإنسانية فوق صوت الحرب.

وقال الجبلاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر أثبتت أنها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها لا تتخلى عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية قضيته أو فرض واقع جديد على الأرض، مؤكدًا أن موقف القيادة المصرية من رفض التهجير جاء واضحًا وحاسمًا منذ اللحظة الأولى، ليضع أمام العالم خطوطًا حمراء لا يمكن تجاوزها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تحقق في شرم الشيخ لم يكن مجرد وقف لإطلاق النار، بل تأكيدٌ على مكانة مصر ودورها المحوري، وعلى الثقة الدولية والإقليمية في وساطتها النزيهة والعاقلة، مشيدًا بجهود أجهزة الدولة المصرية التي تحركت بكل احترافية وإنسانية لوقف نزيف الدم، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية لأهالي غزة.

وأوضح الجبلاوي، أن مصر ستظل دائمًا صوت الحق والعقل في المنطقة، وأنها ماضية في جهودها لتثبيت الهدنة، ودعم كل ما من شأنه تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

