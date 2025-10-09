الرئيس السيسي يستقبل موفدي ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرقالأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور السيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة،والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيب سيادتهباتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلع سيادته إلى توقيع الاتفاق في اقرب وقت ممكن. وفي ذات السياق، وجهة المبعوثان الشكر للسيد الرئيس وللأجهزة المصريةالمعنية على ما تم القيام به من جهود كبيرة في سبيل التوصل إلى الاتفاق، وأشارا في هذا الصدد إلى قوةواستراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وأكدا أن الرئيس ترامب يقدر دور الرئيس السيسي في تسويةتلك الأزمة، وفي المنطقة بصفة عامة، كما يقدر الصداقة التي تجمعه بالرئيس السيسي.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون معالولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب الذي سيتم التوقيع عليه، مؤكدا في ذات السياقالتزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذيبادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة توقفاطلاق النار في القطاع بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أشاد بالدور الذي قام به الجانب الأمريكي وكذلك الوسيط القطريوالجانب التركي لدعم جهود الوساطة المصرية في مفاوضات شرم الشيخ، مؤكداً أن وقف الحرب وتحقيق السلام فيغزة والمنطقة هو أمر تتلاقى عليه إرادات جميع دول وشعوب المنطقة والعالم، مؤكداً أن مصر ستواصل العمل معالولايات المتحدة والوسطاء والأطراف المعنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بإخلاص ومسئولية، بما في ذلك وقف إطلاقالنار، وادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد "ويتكوف" والسيد "كوشنير" أكدا مجددا عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكيةللدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن ناحيته، شدد السيد الرئيسمجدداً على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسطوالعالم بأسره، مجدداً الإعراب عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي فياحتفالية تليق بالحدث.