قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن : اتفاق شرم الشيخ للسلام انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أكد  المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية،  ، أن ما تحقق في مدينة شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في غزة يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيدًا لإرادة السلام التي طالما دافعت عنها مصر في مواجهة منطق الحرب والدمار.

وأوضح  المهندس البديوي السيد في بيان له اليوم، أن مصر نجحت من خلال جهودها المتواصلة واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية في تحقيق إنجاز حقيقي أنهى واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الأمين المساعد أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها الضامن الحقيقي للاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها لا تسعى لمكاسب سياسية بقدر ما تعمل على حماية الأمن القومي العربي وحقن دماء الأبرياء، مشيرًا إلى أن مصر تصدت لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفضت أي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم توقيع الاتفاق في شرم الشيخ يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور المصري المحوري في صناعة السلام، ويؤكد أن القاهرة كانت وستظل مركز الثقل السياسي في المنطقة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ هو خطوة جديدة نحو بناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وعدلًا، وأن مصر ستظل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للشعوب العربية في سعيها للسلام والتنمية والأمن الدائم.

مستقبل وطن حزب مستقبل وط حزب مستقبل وطن المهندس البديوي السيد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

أفراح في غزة بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى

أفراح في غزة وتل أبيب بعد إعلان اتفاق المرحلة الأولى بين حماس وإسرائيل.. صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

هشام حنفي

هشام حنفي: ياس سوروب سيكون إضافة كبيرة للأهلي

ترامب ونتنياهو

ترامب: قلت لنتنياهو إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم

ترشيحاتنا

داسيا سبرينج موديل 2026 الكهربائية

سعر داسيا سبرينج 2026 في السعودية

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك

نصائح للحفاظ على صواميل عجلات سيارتك؟

بنك الطاقة

بسرعة شحن طلقة .. إليك أفضل باور بنك في الأسواق

بالصور

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد