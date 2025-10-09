مستقبل وطن : اتفاق شرم الشيخ للسلام انتصار جديد للدبلوماسية المصرية

أكد المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، ، أن ما تحقق في مدينة شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لوقف إطلاق النار في غزة يُعد انتصارًا جديدًا للدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيدًا لإرادة السلام التي طالما دافعت عنها مصر في مواجهة منطق الحرب والدمار.

وأوضح المهندس البديوي السيد في بيان له اليوم، أن مصر نجحت من خلال جهودها المتواصلة واتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية في تحقيق إنجاز حقيقي أنهى واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية والسياسية في المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحركت منذ اللحظة الأولى للأزمة انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الأمين المساعد أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها الضامن الحقيقي للاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها لا تسعى لمكاسب سياسية بقدر ما تعمل على حماية الأمن القومي العربي وحقن دماء الأبرياء، مشيرًا إلى أن مصر تصدت لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفضت أي حلول تنتقص من حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أن حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراسم توقيع الاتفاق في شرم الشيخ يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور المصري المحوري في صناعة السلام، ويؤكد أن القاهرة كانت وستظل مركز الثقل السياسي في المنطقة.

واختتم تصريحه مؤكدًا أن اتفاق شرم الشيخ هو خطوة جديدة نحو بناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وعدلًا، وأن مصر ستظل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعم الأول للشعوب العربية في سعيها للسلام والتنمية والأمن الدائم.