محاولات الفلسطينيين للعودة لشمال غزة تواجه قصفًا إسرائيليًا حاليا

أكد يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الزوايدة، على أن مئات الفلسطينيين حاولوا العودة إلى مناطقهم في شمال قطاع غزة، انطلاقًا من منطقة تبة نويري غرب مخيم النصيرات، متجهين نحو مدينة غزة، إلا أن الجيش الإسرائيلي استهدفهم بالقصف المدفعي من المدفعية والزوارق الحربية المنتشرة على الساحل.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث يدور عن إصابات ومحاصرين في منطقة أبراج الأسرى جراء إطلاق النار والقصف الذي تعرض له العائدون، مما يعكس الخطر الذي لا يزال يحيط بالمنطقة.

وأضاف أن هناك لبسًا لدى المواطنين حول موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إذ أعلن فلسطينيًا أن الوقف يبدأ الساعة الثانية ظهرًا، فيما تؤكد المصادر الإسرائيلية أن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء الإسرائيلي لن تتم إلا الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أكد عبر حسابه على "تويتر" أن عودة النازحين إلى شمال القطاع مرهونة بتعليمات الجيش، مشددًا على أن مدينة غزة وشمال القطاع لا تزالان مناطق قتال خطيرة.

العودة إلى المناطق الشمالية

وتابع أن شارع الرشيد، الذي يشكل طريق العودة إلى المناطق الشمالية، لا يزال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ويشهد قصفًا ومدفعية، إضافة إلى وجود مواقع عسكرية إسرائيلية على مقربة منه، ما يجعل العودة غير آمنة حتى الآن.

مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى

وأكد أبو كويك أن الوضع سيتضح بعد الساعة الخامسة مساءً عقب مصادقة الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي ستحدد موعد السماح للنازحين بالعودة.