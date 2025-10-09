حكومة الاحتلال : مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

أكدت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية ان دولة الاحتلال وصلت إلى نقطة مصيرية في حرب غزة ؛ مشيرة إلى أن كل الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء تحققت الآن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: هذا انتصار وطني وأخلاقي لدولة الاحتلال وقد اتخذنا قرارات مهمة وصعبة من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت إسرائيل سينعقد اجتماع الكابينيت وعند الساعة السادسة سينعقد اجتماع للحكومة للمصادقة على الاتفاق.

وتابعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وزادت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.

واردفت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيعاد انتشار الجنود على الخط الأصفر وذلك يعني أن الجيش سيسيطر على نحو 53% من غزة.

واكملت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: المرحلة الأولى واضحة وتعني أن كل الرهائن الأحياء والموتى سيتم الإفراج عنهم في غضون 72 ساعة.

وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر صباح اليوم.