هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
أخبار العالم

حكومة الاحتلال : مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي
محمود نوفل

أكدت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية ان دولة الاحتلال وصلت إلى نقطة مصيرية في حرب غزة ؛ مشيرة إلى أن كل الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء تحققت الآن.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: هذا انتصار وطني وأخلاقي لدولة الاحتلال وقد اتخذنا قرارات مهمة وصعبة من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت إسرائيل سينعقد اجتماع الكابينيت وعند الساعة السادسة سينعقد اجتماع للحكومة للمصادقة على الاتفاق.

وتابعت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وزادت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.

واردفت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: سيعاد انتشار الجنود على الخط الأصفر وذلك يعني أن الجيش سيسيطر على نحو 53% من غزة.

واكملت  المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: المرحلة الأولى واضحة وتعني أن كل الرهائن الأحياء والموتى سيتم الإفراج عنهم في غضون 72 ساعة.

وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الخطة في مصر صباح اليوم.

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

أطعمة شائعة لا يجب تناولها على معدة فارغة.. أخطاء تضر بصحتك صباحا

أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة
أطعمة لا يجب تناولها على معدة فارغة

صحة الشرقية تقدم الخدمة لـ 83960 مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

