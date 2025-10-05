مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس: نتنياهو يناور لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة ترامب بشروط إسرائيلية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن المشاورات الأمنية والاجتماعات داخل الحكومة الإسرائيلية لم تهدأ منذ إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب بشأن الإفراج عن جميع المحتجزين ووقف الحرب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى حاليًا لإقناع اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم بقبول هذا المقترح.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو، رغم ترحيبه بالمبادرة الأمريكية، يضع شروطًا أمام تنفيذ مراحل الصفقة، حيث يسعى في الوقت الراهن إلى حصر تنفيذ الصفقة في مرحلتها الأولى فقط، والتي تنص على الإفراج عن جميع المحتجزين، دون الدخول في مراحل لاحقة تتعلق بوقف دائم لإطلاق النار أو ترتيبات سياسية طويلة الأمد.

وأوضحت أن هناك تغييرات في تشكيل الوفد التفاوضي الإسرائيلي، إذ يرأسه هذه المرة رون ديرمر، المقرب من الإدارة الأمريكية، والذي منح صلاحيات أوسع من تلك التي مُنحت للوفود السابقة، ما قد يساهم في تسريع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.

وأكدت أن نتنياهو يبدو وكأنه يناور سياسيًا، مستعد لتنفيذ الشق الأول من الاتفاق – الإفراج عن المحتجزين – دون التزام واضح ببقية بنود المبادرة، في ظل ضغوط متزايدة من شركائه في الحكومة، خاصة من اليمين المتطرف، الرافض لأي خطوات قد تُفهم كتنازل أمام حماس أو المجتمع الدولي.

https://www.youtube.com/shorts/9FBa2HHZriY