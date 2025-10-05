قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شروط استمرار صرف دعم برنامج تكافل للأسر المستفيدة وفقا للقانون
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ساهمت في بناء البنية الأساسية للدولة
ضياء المرغني في أول لقاء له مع صدى البلد يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل
سعر الدولار اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 مقابل الجنيه المصري
الرئيس السيسي: 6 أكتوبر كانت بداية للجيش في استعادة الأرض وتحقيق السلام
الرئيس السيسي: القوات المسلحة حافظت على الدولة المصرية من السقوط
المقاولون العرب يعلن تعيين سامي قمصان مديرا فنيا لفريق كرة القدم
فى اليوم العالمي للقطن.. ماهى أهم تحديات زراعة الذهب الأبيض بمصر؟
كريم رمضان يحصد المركز الخامس فى بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية
بعد غياب طويل.. ضياء المرغني: لم أعتزل الفن وهرجع للجمهور عشان بحبه.. خاص
سعد شلبي يستعرض الترتيبات الخاصة بعمومية الأهلي.. صور
توك شو

مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس: نتنياهو يناور لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة ترامب بشروط إسرائيلية

نتنياهو
نتنياهو
علي مكي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن المشاورات الأمنية والاجتماعات داخل الحكومة الإسرائيلية لم تهدأ منذ إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح ترامب بشأن الإفراج عن جميع المحتجزين ووقف الحرب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى حاليًا لإقناع اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم بقبول هذا المقترح.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو، رغم ترحيبه بالمبادرة الأمريكية، يضع شروطًا أمام تنفيذ مراحل الصفقة، حيث يسعى في الوقت الراهن إلى حصر تنفيذ الصفقة في مرحلتها الأولى فقط، والتي تنص على الإفراج عن جميع المحتجزين، دون الدخول في مراحل لاحقة تتعلق بوقف دائم لإطلاق النار أو ترتيبات سياسية طويلة الأمد.

وأوضحت أن هناك تغييرات في تشكيل الوفد التفاوضي الإسرائيلي، إذ يرأسه هذه المرة رون ديرمر، المقرب من الإدارة الأمريكية، والذي منح صلاحيات أوسع من تلك التي مُنحت للوفود السابقة، ما قد يساهم في تسريع تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة.

وأكدت أن نتنياهو يبدو وكأنه يناور سياسيًا، مستعد لتنفيذ الشق الأول من الاتفاق – الإفراج عن المحتجزين – دون التزام واضح ببقية بنود المبادرة، في ظل ضغوط متزايدة من شركائه في الحكومة، خاصة من اليمين المتطرف، الرافض لأي خطوات قد تُفهم كتنازل أمام حماس أو المجتمع الدولي.

