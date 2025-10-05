ترامب: إطلاق سراح المحتجزين يتم قريبا .. والمفاوضات جارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إطلاق سراح المحتجزين سيتم قريبا جدا والمفاوضات جارية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبّخ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية بشأن خطة السلام في غزة، بعدما أبدى الأخير تشاؤما حيال ردّ حركة حماس على المبادرة الأمريكية.



وبحسب ما نقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين مطّلعين على تفاصيل المكالمة، قال ترامب لنتنياهو: «لماذا أنتم دائمًا سلبيون للغاية؟ هذا فوز.. اغتنموه»، في إشارة إلى ردّ حماس الذي تضمن قبولًا مبدئيًا لخطة السلام مع بعض الملاحظات.



أوضح التقرير أن ترامب رأى في ردّ حماس «فرصة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب»، بينما اعتبره نتنياهو «مجرد مناورة»، وأكد ضرورة التنسيق مع واشنطن قبل إصدار أي موقف رسمي لتفادي ظهور إسرائيل بمظهر الرافض للسلام.



وأضاف الموقع أن المكالمة الهاتفية بين ترامب ونتنياهو كانت «حادة ومتوترة»، وأن ترامب شعر بالانزعاج من لهجة نتنياهو المتشائمة، فيما أصرّ على ضرورة المضي في تنفيذ الخطة ووقف الغارات الإسرائيلية على غزة، وهو ما تم بالفعل بعد ثلاث ساعات من الاتصال.



وأشار التقرير إلى أن ترامب ضغط على الجانبين إسرائيل وحماس للإسراع في تنفيذ الاتفاق، مُحذرا الحركة من المماطلة في إطلاق سراح الرهائن، ومؤكدًا أن الخطة ستُصبح «غير قابلة للتطبيق» إذا لم يتحقق تقدم سريع.



وكشف الموقع أن إدارة ترامب أقنعت إسرائيل بالموافقة على خريطة محدّثة للانسحاب الأولي من أجزاء من قطاع غزة، تمهيدًا لبدء مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في القاهرة، بمشاركة مبعوثي ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.



ونقل التقرير أيضا أن ترامب قال في مقابلة مع «أكسيوس» مساء السبت: «قلت لبيبي، هذه فرصتك للنصر، يجب أن يرضى، ليس لديه خيار آخر. معي، يجب أن يرضى».

وبحسب الموقع، فإن جهود ترامب الدبلوماسية المكثفة في الكواليس جعلت إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي يسعى لتقديم نفسه كـ«رجل السلام» مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.