ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم القضاء على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة، موضحا أن نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في افتتاح اجتماع فصيل "يش عتيد": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان إتمام الصفقة كما هو مخطط لها.

وقبل وبعد عرض الرئيس ترامب لخطته، سأله أتباعه عن مدى واقعية شبكة الأمان الذي وعد بها لصفقة الرهائن، وكان الجواب "نعم" قطعًا، هذا هو التزامي تجاه الإدارة الأمريكية أيضًا".

وحسب قوله، ليس لدى نتنياهو أي عائق سياسي أمام إتمام الخطة التي بدأها ترامب هذا الأسبوع، يمكنه الاتفاق معي على موعد متفق عليه للانتخابات، والحصول على ضمانات ضد شركائه المتطرفين وغير المسؤولين".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعا، ظهر اليوم الأحد، مع عائلات المختطفين، مؤكدا لهم أن حكومته "لن تنتقل إلى أي بند من خطة ترامب ذات النقاط العشرين قبل تنفيذ البند الأول المتمثل في الإفراج عن جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا، وإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".



ويأتي تصريح نتنياهو؛ عقب تحذيرات نُشرت صباح اليوم في موقعي "واي نت" و"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم: إن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة قد تعرقل التقدم نحو اتفاق التهدئة.



ومن المقرر أن يعقد نتنياهو، في الخامسة مساء، اجتماعًا أمنيًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بصفقة تبادل الرهائن، بمشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية كافة، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والوزراء رون ديرمر، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك" ديفيد زيني، الذي يشارك لأول مرة في هذه الجلسات.



وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن خلال المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته، وهي 72 ساعة، مضيفًا أن "العودة للقتال ستكون بدعم كامل من الدول المعنية".

في المقابل، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في حركة حماس قولها إن الحركة تواجه صعوبة في تنفيذ عملية الإفراج خلال المهلة المحددة، وهو ما تقرّ به إسرائيل أيضًا، مشيرةً إلى أن حماس قد تحتاج مزيدًا من الوقت.



كما شدد نتنياهو، في حديثه خلال اللقاء، على أن "السلطة الفلسطينية لن تكون جزءًا من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب، ولن يكون هناك أي تمثيل لحماس أو للسلطة في السيطرة على القطاع"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستكون مسؤولة عن عملية نزع السلاح.

وأضاف أن "الضغوط الأمريكية ساهمت في عزل حماس إقليميًا، بما في ذلك عن قطر".



من جانبه، قال رئيس منتدى "جيفورا" إيتسيك بونتزل، عقب الاجتماع، إنه تأكد من أن رئيس الوزراء "لن يدفع بأي خطوة سياسية قبل عودة آخر المختطفين"، مشيرًا إلى أن نتنياهو "مصمم على مواصلة القتال حتى انهيار حماس؛ إذا لم يتحقق الشرط الأول".