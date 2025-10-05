قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
توك شو

ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة

ترامب
ترامب
محمد البدوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استعداد لإنهاء القصف في غزة؛ مؤكدا على أنه سيتم القضاء على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة.


ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”، شدد الرئيس الأمريكي: سأعرف قريبا ما إذا كانت حماس جادة بشأن الاتفاق.

 تبادل المحتجزين

من جانبه؛ قال وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع أن يقول إنه مضمون بنسبة 100٪، وتم الانتهاء من 90% من جزئية تبادل المحتجزين لدى حماس

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي لـ" القاهرة الإخبارية": "نحن بصدد الانتهاء من الجزء اللوجستي لإعادة جميع المحتجزين لدى حماس، ونحن أقرب أكثر من أي وقت مضى لإعادة جميع المحتجزين لدى حماس".

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية دعمها بقوة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل لاتفاق سلام في قطاع غزة، "التي قربتنا من السلام أكثر من أي وقت مضى".

 فرصة لإنهاء القتال وعودة الرهائن 

وأشارت الحكومة - في بيان لها اليوم الأحد - إلى أن هناك الآن فرصة لإنهاء القتال ولعودة الرهائن إلى ديارهم، فضلا عن وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، مضيفة أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها وهي على أهبة الاستعداد لدعم المزيد من المفاوضات، ولفتت إلى أن قبول حماس لخطة السلام الأمريكية يعد خطوة مهمة إلى الأمام. 

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو

