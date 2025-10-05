قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
أخبار العالم

موعد تنفيذ خطة ترامب وتل أبيب لوقف الحرب في قطاع غزة

القسم الخارجي

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعطفا حاسما، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب دخول خطة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بشرط موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي الذي تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريح جديد للقناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيكون متزامنا مع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على خطة الانسحاب المطروحة، في انتظار الرد النهائي من حماس.

وأكد ترامب أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة عامين، ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن حماس "قطعت شوطًا طويلًا" في هذا الاتجاه، وأن هناك مؤشرات واضحة على رغبتها في التوصل إلى سلام.

ويعد هذا التصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد البيان المفاجئ الذي أصدره ترامب فجر السبت، والذي دعا فيه إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، تجاوبًا مع بيان لحركة حماس أعلنت فيه استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين بموجب "خطة ترامب".

نتنياهو: لا تنفيذ لأي بند قبل إطلاق الأسرى

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تبدأ تنفيذ أي بند من الخطة الأمريكية قبل الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين، "أحياء وأمواتًا". وجاء ذلك خلال اجتماعه مع "منتدى البطولة" الذي يضم عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الحرب.

وشدد نتنياهو على أن إدارة غزة بعد الحرب لن تكون بيد السلطة الفلسطينية ولا حركة حماس، قائلاً: "لن يكون لأي من الطرفين دور في اليوم التالي، لدينا تصور جديد لإدارة القطاع بعد الحرب".

اجتماع أمني حاسم في تل أبيب

ومن المنتظر أن يعقد نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعًا أمنيًا موسعًا في مقر وزارة الأمن بمشاركة كبار القادة الأمنيين والعسكريين، ولأول مرة بحضور رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، لبحث المرحلة المقبلة من تنفيذ الخطة الأمريكية، ومستقبل العمليات العسكرية في غزة.

وزير الجيش الإسرائيلي: مرحلة التنفيذ "قريبة جدًا"

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المرحلة الأولى من خطة ترامب ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مشيرًا إلى أنه قد يتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح كاتس أن هذه الخطة ستتوج بـ"نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في مناطق محددة داخل القطاع، "لحماية المجتمعات المحلية ومنع عودة التهديدات".

كما ربط كاتس تغيير موقف حماس بحدة الضغط العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "الجيش يسيطر حاليًا على قلب المدينة وهو مستعد لأي طارئ". وهدد في حال فشل الاتفاق، بتصعيد عسكري أوسع حتى "تحقيق الهزيمة الكاملة لحماس".

ماذا بعد؟

يبقى التنفيذ الفعلي لخطة ترامب رهن موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي، وسط مؤشرات متضاربة بين التفاؤل الأمريكي والتشدد الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه غزة واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية.

المجتمع الدولي يراقب عن كثب، فيما يترقب ملايين المدنيين في غزة وإسرائيل فرصة نادرة لإنهاء الحرب والعودة إلى حالة من الاستقرار الهش.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سما المصري

«عايزة راجل يشكمني»| سما المصري تحسم الجدل حول جملة أثارت السوشيال ميديا .. فيديو

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والمصريين بذكرى نصر أكتوبر

مرصد الأزهر: أغلبية واسعة فى ألمانيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

مرصد الأزهر: أغلبية واسعة فى ألمانيا تؤيد الاعتراف بدولة فلسطين

حكم تكرار الحلف على شيء واحد

حكم تكرار الحلف على شيء واحد .. الإفتاء توضح

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

