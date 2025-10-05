موعد تنفيذ خطة ترامب وتل أبيب لوقف الحرب في قطاع غزة

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعطفا حاسما، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب دخول خطة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بشرط موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي الذي تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريح جديد للقناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيكون متزامنا مع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على خطة الانسحاب المطروحة، في انتظار الرد النهائي من حماس.

وأكد ترامب أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة عامين، ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن حماس "قطعت شوطًا طويلًا" في هذا الاتجاه، وأن هناك مؤشرات واضحة على رغبتها في التوصل إلى سلام.

ويعد هذا التصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد البيان المفاجئ الذي أصدره ترامب فجر السبت، والذي دعا فيه إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، تجاوبًا مع بيان لحركة حماس أعلنت فيه استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين بموجب "خطة ترامب".

نتنياهو: لا تنفيذ لأي بند قبل إطلاق الأسرى

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تبدأ تنفيذ أي بند من الخطة الأمريكية قبل الإفراج الكامل عن جميع الأسرى الإسرائيليين، "أحياء وأمواتًا". وجاء ذلك خلال اجتماعه مع "منتدى البطولة" الذي يضم عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الحرب.

وشدد نتنياهو على أن إدارة غزة بعد الحرب لن تكون بيد السلطة الفلسطينية ولا حركة حماس، قائلاً: "لن يكون لأي من الطرفين دور في اليوم التالي، لدينا تصور جديد لإدارة القطاع بعد الحرب".

اجتماع أمني حاسم في تل أبيب

ومن المنتظر أن يعقد نتنياهو، مساء الأحد، اجتماعًا أمنيًا موسعًا في مقر وزارة الأمن بمشاركة كبار القادة الأمنيين والعسكريين، ولأول مرة بحضور رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، لبحث المرحلة المقبلة من تنفيذ الخطة الأمريكية، ومستقبل العمليات العسكرية في غزة.

وزير الجيش الإسرائيلي: مرحلة التنفيذ "قريبة جدًا"

وفي السياق ذاته، صرّح وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المرحلة الأولى من خطة ترامب ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، مشيرًا إلى أنه قد يتم خلال الأيام القليلة القادمة إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأوضح كاتس أن هذه الخطة ستتوج بـ"نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، فيما سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في مناطق محددة داخل القطاع، "لحماية المجتمعات المحلية ومنع عودة التهديدات".

كما ربط كاتس تغيير موقف حماس بحدة الضغط العسكري الإسرائيلي على مدينة غزة، مشيرًا إلى أن "الجيش يسيطر حاليًا على قلب المدينة وهو مستعد لأي طارئ". وهدد في حال فشل الاتفاق، بتصعيد عسكري أوسع حتى "تحقيق الهزيمة الكاملة لحماس".

ماذا بعد؟

يبقى التنفيذ الفعلي لخطة ترامب رهن موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي، وسط مؤشرات متضاربة بين التفاؤل الأمريكي والتشدد الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه غزة واحدة من أسوأ أزماتها الإنسانية.

المجتمع الدولي يراقب عن كثب، فيما يترقب ملايين المدنيين في غزة وإسرائيل فرصة نادرة لإنهاء الحرب والعودة إلى حالة من الاستقرار الهش.