وزير الدفاع الإسرائيلي: تصعيد الهجمات على غزة حتى الإفراج عن الأسرى

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتكثيف العمليات العسكرية على قطاع غزة، إذا لم تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين لديها.

وقال كاتس، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل تصعيد هجماته ما لم يحرز تقدم في ملف المحتجزين.

وفي السياق ذاته، زعم كاتس أن نحو 900 ألف من سكان مدينة غزة قد اضطروا للنزوح بسبب استمرار القصف الإسرائيلي المكثف.

قصف واسع النطاق وأضرار جسيمة

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط عدد من الإصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات، من بينها التدمير الكامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

ووفقاً لمصادر محلية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية خياماً للنازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.