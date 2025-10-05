قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية: وفاة 400 شخص في غزة بسبب سوء التغذية بينهم 101طفل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، أن عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ 400 حالة، من بينها 101 طفل، 80 منهم دون سن الخامسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت من مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أشار إلى أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد تدهوراً بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً أن الكثير من الناجين يعانون من صدمات نفسية حادة، وسط نقص حاد في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضح بيبركورن أن 8 مستشفيات فقط في مدينة غزة تعمل بشكل جزئي، لتقديم خدماتها للفئات الأكثر ضعفاً، في حين لا يوجد في شمال القطاع سوى مركز صحي واحد يعمل بشكل جزئي أيضاً.

وأضاف أن الفترة ما بين 11 و28 سبتمبر الماضي شهدت خروج ما لا يقل عن 44 مركزاً صحياً عن الخدمة، مشيراً إلى استمرار أزمة المياه والصرف الصحي، حيث يواجه نحو مليون شخص يومياً صعوبة في الحصول على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب، والمقدر بـ 6 لترات للفرد.

منظمة الصحة العالمية فلسطين الوفيات الناجمة عن سوء التغذية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

بالصور

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس
مى عمر تثير الجدل بفستانها فى اسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد