الصحة العالمية: وفاة 400 شخص في غزة بسبب سوء التغذية بينهم 101طفل

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين، ريك بيبركورن، أن عدد الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ 400 حالة، من بينها 101 طفل، 80 منهم دون سن الخامسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت من مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حيث أشار إلى أن الأوضاع الصحية في غزة تزداد تدهوراً بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكداً أن الكثير من الناجين يعانون من صدمات نفسية حادة، وسط نقص حاد في خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.

وأوضح بيبركورن أن 8 مستشفيات فقط في مدينة غزة تعمل بشكل جزئي، لتقديم خدماتها للفئات الأكثر ضعفاً، في حين لا يوجد في شمال القطاع سوى مركز صحي واحد يعمل بشكل جزئي أيضاً.

وأضاف أن الفترة ما بين 11 و28 سبتمبر الماضي شهدت خروج ما لا يقل عن 44 مركزاً صحياً عن الخدمة، مشيراً إلى استمرار أزمة المياه والصرف الصحي، حيث يواجه نحو مليون شخص يومياً صعوبة في الحصول على الحد الأدنى من المياه الصالحة للشرب، والمقدر بـ 6 لترات للفرد.