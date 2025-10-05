ليس لدى نتنياهو خيار آخر..ترامب: نقترب من إبرام اتفاق سلام في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إننا قريبون من اتفاق سلام في غزة"، مؤكدا أنه سيسعى جاهدا لإتمامه في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار ترامب - في تصريحات لموقع /أكسيوس/ - إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "هذه هي فرصته للنصر"، مضيفا أنه "يجب أن يكون موافقا على ذلك.. ليس لديه خيار آخر".

وقال ترامب: إن فريقه حذره قبل اتصاله الهاتفي مع نتنياهو أمس الأول الجمعة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لديه تحفظات، مبينا أنه عندما تحدث معه، وافق نتنياهو على المضي قدما.

وأضاف: "لقد حظينا بقبول كبير لخطتنا. لقد أيدتها جميع دول العالم.. نتنياهو يؤيدها.. قطعت حماس شوطا طويلا.. الآن يجب علينا إنهاؤها".

وأكد ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان "مفيدا للغاية" في الضغط على حماس للمضي قدما في إطلاق سراح الرهائن.

