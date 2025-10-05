قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
مسئولان أمميان يرحبان بالزخم الهادف لوقف إطلاق النار في غزة

رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" بالزخم الحالي الهادف نحو إنهاء الحرب في غزة وإفساح الطريق لوقف دائم للأعمال العدائية، يليه التعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والحل الضروري للغاية المتمثل في حل الدولتين.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تورك" - في تغريدة على موقع (إكس) - : "هذه فرصة حيوية لجميع الأطراف والدول المؤثرة للمضي قدما، بحسن نية، ووقف المجازر والمعاناة في غزة بصورة نهائية، وإغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية، وضمان الإفراج عن الرهائن والأعداد الكبيرة من المعتقلين الفلسطينيين".

بدوره، وصف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) "فيليب لازاريني" الخطوة بأنها فرصة نادرة ومرحب بها للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة وتمهيد الطريق لحل طويل الأمد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود.

وقال إن هذه الخطوة تمثل بصيص أمل نادرا يُتيح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، معالجة المجاعة ومعاناة أكثر من مليوني شخصٍ يعانون من احتياجات لا تُوصف.
وأكد "لازاريني"- في بيان نشره على موقع (إكس) - أن تعليم الأطفال يمثل أولوية، مشيرا إلى أن الأونروا تمتلك الخبرة والقوى العاملة لدعم العودة التدريجية لأكثر من 660 ألف طفل وطفلة - يعيشون بين الركام - إلى التعليم الرسمي.
وقال إن الوكالة ستواصل تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم، الرعاية الصحية الأولية، والتخلص من النفايات، والدعم النفسي والاجتماعي للناس في غزة - المصابين بصدمات نفسية والمفجوعين.
ودعا إلى رفع الحصار ورفع الحظر على دخول موظفي الأونروا الدوليين والإمدادات الإنسانية حتى تتمكن المنظمة من دعم زملائها الفلسطينيين في هذه اللحظة الحرجة.
وأضاف: "على المدى القريب، نحن بحاجة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن من غزة والمعتقلين الفلسطينيين؛ رفع الحصار ورفع الحظر عن الأونروا ورفع جميع القيود على المساعدات الإنسانية المنتظمة وعلى نطاق واسع؛ وقف القصف في جميع أنحاء قطاع غزة والوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

