قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قناة عبرية: خلافات جوهرية قد تعرقل تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ذكرت قناة "كان" العبرية أن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة يواجه جملة من العقبات الجوهرية التي تهدد بإفشال المبادرة قبل انطلاقها فعليًا.

وأشارت القناة إلى أن أبرز هذه الخلافات تتمثل في:

خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا تزال هناك فجوات كبيرة في التفاهمات حول توقيت ومناطق انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة.

نزع سلاح حماس: تعتبر قضية نزع سلاح حركة حماس من أكثر البنود تعقيدًا، في ظل رفض الحركة التخلي عن سلاحها، وتأكيدها أن هذا الأمر "غير قابل للنقاش".

ضمانات وقف إطلاق النار: تفتقر الخطة حتى الآن إلى آليات واضحة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.

القوة الدولية في غزة: لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في القطاع لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

حكم ما بعد الحرب: يظل السؤال حول من سيحكم غزة بعد انتهاء الاتفاق مفتوحا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن حركة حماس أبدت تحفظات على خريطة الانسحاب التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعد جزءًا من مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تناقش هذه النقاط الخلافية خلال محادثات مرتقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية، غدًا الأحد، ضمن مساعي التوصل إلى تفاهمات بين حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب في قطاع غزة خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي نزع سلاح حركة حماس من سيحكم غزة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

البطاطس بالفراخ

طريقة عمل البطاطس بالفراخ في الفرن

السمسم

أضرار غير متوقعة للسمسم .. وهذه أبرز الفوائد

صينية السمك

بخلطة الأعشاب.. جربي طريقة عمل صينية السمك في الفرن

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

