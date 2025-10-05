قناة عبرية: خلافات جوهرية قد تعرقل تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب على غزة

ذكرت قناة "كان" العبرية أن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة يواجه جملة من العقبات الجوهرية التي تهدد بإفشال المبادرة قبل انطلاقها فعليًا.

وأشارت القناة إلى أن أبرز هذه الخلافات تتمثل في:

خرائط انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي: لا تزال هناك فجوات كبيرة في التفاهمات حول توقيت ومناطق انسحاب القوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة.

نزع سلاح حماس: تعتبر قضية نزع سلاح حركة حماس من أكثر البنود تعقيدًا، في ظل رفض الحركة التخلي عن سلاحها، وتأكيدها أن هذا الأمر "غير قابل للنقاش".

ضمانات وقف إطلاق النار: تفتقر الخطة حتى الآن إلى آليات واضحة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.

القوة الدولية في غزة: لم يتم حتى الآن الاتفاق على هوية القوة الدولية التي يفترض أن تنتشر في القطاع لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

حكم ما بعد الحرب: يظل السؤال حول من سيحكم غزة بعد انتهاء الاتفاق مفتوحا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، أن حركة حماس أبدت تحفظات على خريطة الانسحاب التي كشف عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعد جزءًا من مبادرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تناقش هذه النقاط الخلافية خلال محادثات مرتقبة في مدينة شرم الشيخ المصرية، غدًا الأحد، ضمن مساعي التوصل إلى تفاهمات بين حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية.