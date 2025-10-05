مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب برحيل نتنياهو ووقف الحرب على غزة

شهدت مدينة تل أبيب، مساء السبت، مظاهرة حاشدة شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر، استجابة لدعوة من نشطاء المعارضة وأهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، للمطالبة بتنحي بنيامين نتنياهو ووقف العمليات العسكرية الجارية في غزة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، مؤكدين ضرورة التوصل إلى صفقة تبادل شاملة، وموجهين انتقادات حادة إلى القيادة السياسية الحالية.

وتُعد هذه المظاهرة واحدة من أكبر التحركات الشعبية في إسرائيل منذ اندلاع الحرب، وتأتي في ظل تصاعد الانقسامات داخل الحكومة بشأن المفاوضات الجارية في القاهرة، والتعامل مع المقترحات الأمريكية لإنهاء النزاع، وعلى رأسها خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد عززت الشرطة وجودها في وسط تل أبيب تحسباً لأي تطورات، حيث شهدت المنطقة إغلاق بعض الشوارع الرئيسية وحدوث اختناقات مرورية كبيرة بفعل الحشود.