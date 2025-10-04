نتنياهو : نسقت مع ترامب خطة قلبت الأوضاع في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نسقت مع ترامب خطة سياسية قلبت الأوضاع وبدل من عزل إسرائيل فإن حمـ اس هي من يعزل.

و أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، سنعيد كل الرهائن الأحياء والأموات، وأضاف أن خطة الرئيس الأمريكي ستعيد الرهائن.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذا بقيت حماس في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن لن نبقى في الحكومة.

وفي وقت سابق، كشفت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير و وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع عاجل بعد قليل.

كما سيلقي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بيانا في تمام الساعة الثامنة مساءا .



وفي وقت سابق، قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي، إنه بعد رد حماس وتصريح الرئيس ترامب، تستعد إسرائيل اليوم السبت لاستئناف المحادثات وإرسال وفد تفاوضي، وبينما أوقف الجيش الإسرائيلي إطلاق النار في غزة، وفقا للقناة 13 العبرية.

كما أوضح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن "الأمر لم يصل إلى وقف إطلاق نار بعد"، ومع ذلك، أضاف المصدر أنه من الممكن التوصل إلى اتفاقات، وأن المفاوضات من المتوقع أن تستمر لبضعة أيام فقط.