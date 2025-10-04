ترامب يرد على نتنياهو: ليس لديك خيار سوى الموافقة على خطتي بشأن غزة

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس لديك الخيار معي سوى الموافقة على خطتي.

و قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن وفد إسرائيلي يزور مصر لمناقشة تفاصيل خطة الرئيس ترامب.

و أضاف بنيامين نتنياهو ، سنعيد كل الرهائن الأحياء والأموات، وأضاف أن خطة الرئيس الأمريكي ستعيد الرهائن.

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذا بقيت حماس في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن لن نبقى في الحكومة.

وفي وقت سابق، كشفت القناة ١٢ الإسرائيلية، أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير و وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع عاجل بعد قليل.



