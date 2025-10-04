جيش الإحتلال الإسرائيلي يزعم أن الغارات الأخيرة على غزة استهدفت إزالة تهديدات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارات الأخيرة على قطاع غزة استهدفت "إزالة تهديدات" على قواته ، محذرا المواطنين الفلسطينيين من العودة الى شمال القطاع.

ونقل موقع صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية ، اليوم السبت ، عن إذاعة الجيش الإسرائيلي : "إن الجيش يُثبت قواته في غزة عند الخطوط التي سيطر عليها دون تقدم أو تراجع ، وإن الفرق العسكرية الثلاثة التي تناور في مدينة غزة ، متوقفة حاليا في مواقعها، دون تقدم في احتلال الجبهة ، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية ، وأن الجيش الإسرائيلي تحول من المناورات الهجومية إلى الدفاعية فقط في قطاع غزة".

وأضافت الإذاعة : "إن رئيس أركان الجيش إيال زامير وجه بإبقاء القوات على الخطوط التي تم الإستيلاء عليها حتى الآن في مدينة غزة ، وإن الجيش عزز جهوده لحماية القوات البرية، وخصص قوات إضافية من طائرات الإستطلاع الجوي، ومركبات الإستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات؛ لرصد أي محاولة لتهديد القوات".

