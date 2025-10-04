قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: نأمل بعودة جميع المختطفين خلال عيد العرش.. والجيش سيبقى في عمق غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام، إن حكومته تأمل في الإعلان عن عودة جميع الأسرى الإسرائيليين – الأحياء والأموات – خلال عطلة عيد العرش اليهودي، مشددًا في الوقت نفسه على بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "آمل، أن نتمكن خلال عيد العرش من الإعلان عن عودة جميع أسرانا، الأحياء والأموات، دفعة واحدة، بينما يبقى الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع."

وجاءت تصريحات نتنياهو في أعقاب تقارير عن موافقة حركة حماس على "اتفاق ترامب" المقترح، الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الحالية في غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وأشار نتنياهو إلى أن الضغط العسكري والسياسي الإسرائيلي هو ما دفع حماس إلى تغيير موقفها، مضيفًا: "طوال الحرب، كان هناك من يدّعي باستمرار أننا لا نستطيع قبول جميع الرهائن دون الانسحاب من القطاع. كنتُ أفكر وأتصرف بشكل مختلف. الضغط العسكري والسياسي وحده هو الذي غير موقف حماس."

وفي سياق متصل، أجرى نتنياهو محادثات هاتفية مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في وقت متأخر من ليلة السبت، حيث أطلعهما على آخر التطورات المتعلقة باتفاق إطلاق سراح الرهائن. 
وبحسب مصادر مطلعة، أكد بن جفير خلال الاتصال دعمه لعودة المختطفين لكنه شدد على رفضه لبقاء حركة حماس كسلطة في غزة.

وقالت المصادر إن نتنياهو وبن غفير اتفقا على عقد لقاء مساء السبت، في حين نسق سموتريتش وبن غفير مواقفهما في وقت لاحق تمهيدًا لمزيد من المشاورات داخل الائتلاف الحاكم.

بنيامين نتنياهو عودة جميع الأسرى الإسرائيليين عيد العرش جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

درجات الحرارة

التغير المناخي يشتد.. عواصم كبرى تواجه موجات حر غير مسبوقة

الفضاء

علماء الفضاء يفكون لغز حيرهم 48 عام.. ما القصة؟

الجفاف

اكتشاف جيولوجي.. البحر الأحمر تعرض للجفاف الكامل قبل 6.2 مليون سنة

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد