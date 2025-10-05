قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الزراعة الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق من اليوم، ضمن جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة، وبدء الترتيبات الميدانية لعملية تبادل الأسرى.

وأوضح مصدر أن المفاوضات التي ستعقد في القاهرة تهدف إلى ترتيب الأوضاع على الأرض تمهيدًا لعملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الاتفاق المبدئي ينص على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وانسحاب تدريجي من بعض مناطق القطاع.

وبحسب المصدر، فإن عملية الإفراج عن الأسرى ستتم بشكل تدريجي على مدى عدة أيام، ووفقًا للآليات السابقة المتفق عليها بإشراف "الصليب الأحمر الدولي". 

وقال إن التعقيد في العملية يعود إلى شمول الاتفاق على إطلاق سراح أسرى متوفين، وهو ما يتطلب إجراءات لوجستية معقدة نظرًا لاختلاف مواقع دفنهم.

من جهتها، أعلنت حركة حماس رسميًا نهاية الأسبوع أنها قدمت ردها على الخطة الأمريكية، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لتنفيذ آلية شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، سواء أحياء أو أموات، مشددة على أن تنفيذ عملية التبادل مرهون بـ"تهيئة الظروف الميدانية".

وبحسب تقارير  مختلفة، فإن حماس رحبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المسار، لكنها طلبت توضيحات بشأن بنود تتعلق بمستقبل إدارة غزة ونزع السلاح، وهي شروط ترى مصادر سياسية إسرائيلية أنها "غير قابلة للتنازل".

في المقابل، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسئولين قولهم إن إطلاق سراح الرهائن سيتم خلال أيام قليلة، وإن المفاوضات ستبدأ بشكل مسرع قريبًا، مع بقاء بعض التفاصيل الفنية قيد النقاش، أبرزها الإطار الزمني لانتشال جثث الأسرى المتوفين.

وفي تصريح وصف بأنه يحمل نبرة نصر سياسي، قال مصدر في تل أبيب: "إنه إنجاز هائل لنتنياهو، حيث ستحصل إسرائيل على جميع الرهائن مقابل انسحاب تكتيكي محدود، مع بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع".

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات ميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يطلب من الجنود تحليل المنطقة واختيار نقاط تمركز استراتيجية استعدادًا لأي طارئ، في حين يوفر سلاح الجو غطاءً جويًا مكثفًا تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

وفي تصريح متفائل، قال الوسيط الأمريكي - الفلسطيني بشارة بحبح لموقع "والا" العبري: "ردود الفعل من الجانبين إيجابية، وأرى نهاية الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن تلوح في الأفق. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

حركة حماس خليل الحية القاهرة الحرب في قطاع غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

إحالة 45 عاملا بالمنشآت الخدمية للتحقيق في الحسينية وفاقوس

وكيل تعليم كفر الشيخ

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتفقد انضباط العملية التعليمية بمدارس الرياض | صور

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة شبكة الطرق

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد