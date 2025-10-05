تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام

قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، إن وفدًا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق من اليوم، ضمن جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب في قطاع غزة، وبدء الترتيبات الميدانية لعملية تبادل الأسرى.

وأوضح مصدر أن المفاوضات التي ستعقد في القاهرة تهدف إلى ترتيب الأوضاع على الأرض تمهيدًا لعملية تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الاتفاق المبدئي ينص على وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وانسحاب تدريجي من بعض مناطق القطاع.

وبحسب المصدر، فإن عملية الإفراج عن الأسرى ستتم بشكل تدريجي على مدى عدة أيام، ووفقًا للآليات السابقة المتفق عليها بإشراف "الصليب الأحمر الدولي".

وقال إن التعقيد في العملية يعود إلى شمول الاتفاق على إطلاق سراح أسرى متوفين، وهو ما يتطلب إجراءات لوجستية معقدة نظرًا لاختلاف مواقع دفنهم.

من جهتها، أعلنت حركة حماس رسميًا نهاية الأسبوع أنها قدمت ردها على الخطة الأمريكية، وأبدت استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لتنفيذ آلية شاملة لإطلاق سراح جميع الأسرى، سواء أحياء أو أموات، مشددة على أن تنفيذ عملية التبادل مرهون بـ"تهيئة الظروف الميدانية".

وبحسب تقارير مختلفة، فإن حماس رحبت بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا المسار، لكنها طلبت توضيحات بشأن بنود تتعلق بمستقبل إدارة غزة ونزع السلاح، وهي شروط ترى مصادر سياسية إسرائيلية أنها "غير قابلة للتنازل".

في المقابل، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسئولين قولهم إن إطلاق سراح الرهائن سيتم خلال أيام قليلة، وإن المفاوضات ستبدأ بشكل مسرع قريبًا، مع بقاء بعض التفاصيل الفنية قيد النقاش، أبرزها الإطار الزمني لانتشال جثث الأسرى المتوفين.

وفي تصريح وصف بأنه يحمل نبرة نصر سياسي، قال مصدر في تل أبيب: "إنه إنجاز هائل لنتنياهو، حيث ستحصل إسرائيل على جميع الرهائن مقابل انسحاب تكتيكي محدود، مع بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في عمق القطاع".

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات ميدانية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث يطلب من الجنود تحليل المنطقة واختيار نقاط تمركز استراتيجية استعدادًا لأي طارئ، في حين يوفر سلاح الجو غطاءً جويًا مكثفًا تحسبًا لأي تهديدات محتملة.

وفي تصريح متفائل، قال الوسيط الأمريكي - الفلسطيني بشارة بحبح لموقع "والا" العبري: "ردود الفعل من الجانبين إيجابية، وأرى نهاية الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن تلوح في الأفق. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".