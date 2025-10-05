قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الاحتلال يصعد قصفه على غزة.. وجامعة الأزهر تتحول إلى أنقاض

فرناس حفظي

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفه المكثف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، شملت التدمير الكامل لجامعة الأزهر بمدينة غزة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال استهدفت خيام النازحين شرق مدينة أصداء شمال خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين، كما قصفت مدفعية الاحتلال تجمعات للمواطنين شرق وادي غزة أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية، موقعةً عدة إصابات.

وفي مدينة غزة، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متتالية على أحياء الصبرة والجلاء والثلاثيني، استهدفت بنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان قرب مفترق الطيران، ما أسفر عن إصابات ودمار واسع في المباني المستهدفة والمنازل المجاورة.
كما طال القصف مخيم المغازي وسط القطاع، مخلّفًا إصابات وأضرارًا في منازل الفلسطينيين.

وتزامن ذلك مع غارات عنيفة دمّرت جامعة الأزهر بالكامل، في استهداف جديد للبنية التحتية والمرافق المدنية ضمن العدوان المتواصل على قطاع غزة.

