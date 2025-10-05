وثائق تكشف خريطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة وترامب في الصورة.. شاهد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عن خريطة جديدة تُظهر خط الانسحاب الأولي الذي وافقت عليه إسرائيل ضمن خطته المكونة من عشرين نقطة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور موافقة حركة حماس على الخطة.

وقال ترامب في منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال":

"بعد مناقشات، وافقت إسرائيل على خط الانسحاب الأولي الذي عرضناه وأطلعنا حماس عليه.

وعندما تؤكد حماس موافقتها، سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فورًا، وتبدأ صفقة تبادل الأسرى والمفقودين، تمهيدًا للمرحلة التالية من الانسحاب، التي ستقرّبنا من إنهاء الكارثة التي استمرت ثلاثة آلاف عام".



الخريطة التي نشرها ترامب تُشبه تلك التي ظهرت قبل أكثر من أسبوع ضمن الخطة ذاتها، لكنها أكثر تفصيلًا، وتُظهر أن رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، إضافة إلى بيت حانون شمال القطاع، ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في هذه المرحلة.



وأوضح ترامب أن هذا الانسحاب "أولي"، وأن الخطة تتضمن انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بحيث يتم لاحقا نقل السيطرة على مناطق إضافية إلى قوة دولية عربية-إسلامية تعمل على ضمان نزع سلاح القطاع، بينما يحتفظ الجيش الإسرائيلي بسيطرته الأمنية على الحدود إلى أن يتم "التأكد من زوال أي تهديد إرهابي".



ويأتي الإعلان بعد أيام من ردّ حركة حماس على خطة ترامب دون التطرق إلى البند المتعلق بتفكيكها. ورغم ذلك، أبدى ترامب تفاؤله، معتبرًا أن الحركة "مستعدة للسلام"، لكنه عاد لاحقًا ليُحذرها من "المماطلة"، مؤكدًا أنه "لن يتسامح مع أي تأخير".



من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان متلفز إن إسرائيل "على وشك تحقيق إنجاز كبير" يتمثل في استعادة جميع المختطفين البالغ عددهم 48 شخصا دفعة واحدة، مع بقاء الجيش الإسرائيلي متمركزًا في عمق القطاع. وأضاف:

"نتيجة الضغط العسكري والسياسي، اضطرت حماس إلى قبول الخطة التي طرحناها، وسنواصل السيطرة على المناطق التي نحن فيها داخل غزة".



ومن المقرر أن تُستأنف المفاوضات في القاهرة غدًا، بمشاركة وفود من إسرائيل وحماس والولايات المتحدة، برئاسة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، لمناقشة التفاصيل الفنية للاتفاق.

واختتم نتنياهو بالقول إن المرحلة الثانية من الخطة ستتضمن نزع سلاح حماس، مشددًا:"سيحدث ذلك إما عبر المسار السياسي وفقًا لخطة ترامب، أو بالقوة العسكرية. في كل الأحوال، سيتحقق".

https://www.youtube.com/watch?si=PxK3u7knOnH1kwdC&v=4FObZg4Byc8&feature=youtu.be