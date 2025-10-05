قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة

رئيس وزراء اليونان
رئيس وزراء اليونان
أ ش أ

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، استعداد بلاده للمساهمة في المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإرساء إطار مستدام للحكم.

وقال ميتسوتاكيس - في منشوره الأسبوعي على وسائل التواصل الاجتماعي - "يجب الإفراج عن جميع الرهائن على الفور، وتكثيف المساعدات الإنسانية.. ونحن على اتصال مستمر مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة".

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على إمكانية إقامة دولتين في المنطقة مع توفر ظروف أمنية حقيقية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم لصالح المنطقة بأسرها.

ووافقت كل من إسرائيل وحماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وقال ترامب إنه يعتقد أن حماس مستعدة لسلام دائم، داعيًا إسرائيل إلى وقف قصفها للأراضي المحتلة.

رئيس الوزراء اليوناني المبادرات الدبلوماسية المساعدات الإنسانية

محافظ الشرقية
هبة قطب
طريقة عمل العجة
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
