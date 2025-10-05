رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، استعداد بلاده للمساهمة في المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإرساء إطار مستدام للحكم.

وقال ميتسوتاكيس - في منشوره الأسبوعي على وسائل التواصل الاجتماعي - "يجب الإفراج عن جميع الرهائن على الفور، وتكثيف المساعدات الإنسانية.. ونحن على اتصال مستمر مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة".

وأشار إلى ضرورة الإبقاء على إمكانية إقامة دولتين في المنطقة مع توفر ظروف أمنية حقيقية، باعتباره الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم لصالح المنطقة بأسرها.

ووافقت كل من إسرائيل وحماس على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. وقال ترامب إنه يعتقد أن حماس مستعدة لسلام دائم، داعيًا إسرائيل إلى وقف قصفها للأراضي المحتلة.