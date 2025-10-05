روبيو: المرحلة الثانية لخطة غزة تتعلق بنزع سلاح حماس والانسحاب ولن تكون سهلة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المرحلة الثانية بشأن خطة غزة تتعلق بنزع سلاح حماس والانسحاب ولن تكون سهلة، وسنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا .

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعطفا حاسما، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب دخول خطة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بشرط موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي الذي تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريح جديد للقناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيكون متزامنا مع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على خطة الانسحاب المطروحة، في انتظار الرد النهائي من حماس.

وأكد ترامب أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة عامين، ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن حماس "قطعت شوطًا طويلًا" في هذا الاتجاه، وأن هناك مؤشرات واضحة على رغبتها في التوصل إلى سلام.

ويعد هذا التصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد البيان المفاجئ الذي أصدره ترامب فجر السبت، والذي دعا فيه إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، تجاوبًا مع بيان لحركة حماس أعلنت فيه استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين بموجب "خطة ترامب".