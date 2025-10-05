قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
أخبار العالم

روبيو: المرحلة الثانية لخطة غزة تتعلق بنزع سلاح حماس والانسحاب ولن تكون سهلة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المرحلة الثانية بشأن خطة غزة تتعلق بنزع سلاح حماس والانسحاب ولن تكون سهلة، وسنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا .

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعطفا حاسما، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب دخول خطة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بشرط موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي الذي تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريح جديد للقناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيكون متزامنا مع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على خطة الانسحاب المطروحة، في انتظار الرد النهائي من حماس.

وأكد ترامب أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة عامين، ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن حماس "قطعت شوطًا طويلًا" في هذا الاتجاه، وأن هناك مؤشرات واضحة على رغبتها في التوصل إلى سلام.

ويعد هذا التصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد البيان المفاجئ الذي أصدره ترامب فجر السبت، والذي دعا فيه إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، تجاوبًا مع بيان لحركة حماس أعلنت فيه استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين بموجب "خطة ترامب".

محافظ الشرقية
هبة قطب
طريقة عمل العجة
طريقة عمل بسكويت الشاى الصعيدي
