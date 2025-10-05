نتنياهو: لا دور للسلطة الفلسطينية في غزة ولا مفاوضات قبل الإفراج عن الأسرى

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تشرع في تنفيذ أي بند من خطة الرئيس الأمريكي، ما لم يتم أولاً الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياءً أو قتلى.

وخلال لقائه مع أعضاء "منتدى البطولة"، الذي يضم عائلات جنود قتلوا في هجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة، شدد نتنياهو على أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وقال: "لن يكون هناك مكان لحماس أو للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو مساء الأحد اجتماعًا أمنيًا عند الساعة الخامسة، بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية، ولأول مرة بحضور رئيس الشاباك الجديد، دافيد زيني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.