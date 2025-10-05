قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة قناة السويس يستقبل الدكتور أسامة نصار لتهنئته بتعيينه عميدًا لكلية الهندسة
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر2025.. هل يتم تبكيرها؟
المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة
خطيرة تتحول لإعصار.. عاصفة استوائية تتشكل فى المحيط الهادئ
مدرب الفراعنة للسباحة بالزعانف: أبناؤنا جاهزون لرفع علم مصر في بطولة العالم
الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة
السنغال.. ارتفاع الإصابات بحمى الوادي المتصدع إلى 74 إصابة و10 وفيات
أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
موقف حماس من خطة ترامب| مناورة سياسية أم انفتاح مشروط؟.. خبير يوضح
الصحة: التحقيق مع المتغيبين وتحسين معدلات التردد بوحدة البدالة الصحية
رضا شحاتة: حكم مباراة الأهلي لم يتعامل معنا بالمثل.. وتعرضنا لظلم تحكيمي رغم الخسارة
جلسة حاسمة بين حسين لبيب وجون إدوارد لحسم مصير فيريرا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نتنياهو: لا دور للسلطة الفلسطينية في غزة ولا مفاوضات قبل الإفراج عن الأسرى

القسم الخارجي

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تشرع في تنفيذ أي بند من خطة الرئيس الأمريكي، ما لم يتم أولاً الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء كانوا أحياءً أو قتلى.

وخلال لقائه مع أعضاء "منتدى البطولة"، الذي يضم عائلات جنود قتلوا في هجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة، شدد نتنياهو على أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وقال: "لن يكون هناك مكان لحماس أو للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة في اليوم التالي للحرب".

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو مساء الأحد اجتماعًا أمنيًا عند الساعة الخامسة، بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية، ولأول مرة بحضور رئيس الشاباك الجديد، دافيد زيني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل خطة الرئيس الأمريكي الأسرى الإسرائيليين الحرب على غزة السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة

