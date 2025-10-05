قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها من باريس
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لحالات الغش التجاري
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يتوعد حماس بالدمار الشامل حال إصرارها على البقاء في السلطة

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN قائلاً: "سيكون هناك دمار شامل إذا أصرت حماس على البقاء في السلطة.

وأضاف ترامب ، أن  نتنياهو مهتم بوقف القصف في غزة، وسنعرف قريبًا ما إذا كانت حماس جادة".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن المرحلة الثانية بشأن خطة غزة تتعلق بنزع سلاح حماس والانسحاب ولن تكون سهلة، وسنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا .

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منعطفا حاسما، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرب دخول خطة لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بشرط موافقة حركة حماس على خط الانسحاب الأولي الذي تم التوافق عليه مع الجانب الإسرائيلي.

وفي تصريح جديد للقناة 12 الإسرائيلية، قال ترامب إن وقف إطلاق النار سيكون متزامنا مع عملية تبادل للأسرى والرهائن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وافقت مبدئيا على خطة الانسحاب المطروحة، في انتظار الرد النهائي من حماس.

وأكد ترامب أنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ قرابة عامين، ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا أن حماس "قطعت شوطًا طويلًا" في هذا الاتجاه، وأن هناك مؤشرات واضحة على رغبتها في التوصل إلى سلام.

ويعد هذا التصريح هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، بعد البيان المفاجئ الذي أصدره ترامب فجر السبت، والذي دعا فيه إسرائيل إلى التوقف عن قصف قطاع غزة، تجاوبًا مع بيان لحركة حماس أعلنت فيه استعدادها لإطلاق سراح المحتجزين بموجب "خطة ترامب".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نتنياهو غزة حماس

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

ندوة الأشراف القبلية

صوتك هيفرق.. ندوة لمجمع إعلام قنا حول "مكتسبات المشاركة السياسية للمرأة" بالأشراف القبلية

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر: مناسيب المياه بنهر النيل في الحدود المعتادة سنويا

صحة البحيرة

البحيرة: قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لخدمة أهالي عزبة صيدع بكفر الدوار

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد