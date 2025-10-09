حماس: الاحتلال يُحاول التلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم أن الاحتلال يحاول أن يتلاعب بالمواعيد والقوائم وبعض الخطوات المتفق عليها ؛ مشددًا على ضرورة التزام الاحتلال بما تم الاتفاق عليه داعيًا الوسطاء للضغط عليه.

وقال “قاسم” في تصريحات له: ما فهمناه من الوسطاء أن الاتفاق هو بداية لإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة ولكن الاحتلال ما زال يُراوغ في قضايا الانسحاب وقوائم الأسرى وعودة النازحين.

وأضاف: المهم هو تهيئة الظروف الميدانية لإتمام عملية تسليم الأسرى وفقًا للاتفاق.. فالاتفاق بالنسبة لنا هو نهاية للحرب المسعورة على شعبنا وعلى الدول الضامنة والوسطاء حمل الاحتلال على الالتزام بالجداول التي اتفق عليها.

واختتم: إذا توفرت الظروف الميدانية المناسبة يمكن تسليم جميع الأسرى دفعة واحدة ووضعنا الوسطاء في صورة الصعوبات المتعلقة بتسليم جثث الأسرى.