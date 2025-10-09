الرئيس اللبناني: اتفاق إسرائيل وحماس خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار

أكد الرئيس اللبناني أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ورحب قادة من مختلف أنحاء العالم بإعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرين أنه خطوة أولى نحو إنهاء دوامة العنف وبدء مسار جديد نحو التهدئة والاستقرار في المنطقة.



وأشاد القادة بالجهود الدبلوماسية الدولية التي ساهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدين أهمية تنفيذه بشكل فوري وشامل لضمان حماية المدنيين وتهيئة الظروف لسلام دائم.



ففي كندا، قال رئيس الوزراء مارك كارني: "تهانينا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته الحكيمة، وشكرًا لمصر وقطر وتركيا على عملهم الدؤوب لدعم المفاوضات".



وفي الهند، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عن أمله في أن يُسهم إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة في تخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف لسلام دائم في المنطقة.



