اقتصاد

تراجع أسعار النفط بعد اتفاق أولي بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة

نفط
نفط
ولاء عبد الكريم

انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بعدما وافقت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» على المرحلة الأولى من خطة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وهو ما خفّض من علاوة مخاطر الحرب على النفط ودفع المستثمرين إلى البيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5%، لتسجّل 65.91 دولاراً للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.6%، ليصل إلى 62.61 دولاراً للبرميل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ إسرائيل وحماس توصّلتا إلى «اتفاق طال انتظاره» لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن، ضمن المرحلة الأولى من خطة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع الفلسطيني.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه سيدعو الحكومة إلى الاجتماع اليوم الخميس للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت الحرب في غزة قد وفّرت دعماً لأسعار النفط خلال الأشهر الماضية، مع أخذ المستثمرين في الحسبان المخاطر المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية في حال توسّع الصراع إلى مواجهة إقليمية أوسع.

وسجّلت الأسعار ارتفاعاً بنحو 1% أمس الأربعاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في أسبوع، بعدما قدّر المستثمرون أنّ تعثّر التقدّم في محادثات السلام بشأن أوكرانيا قد يُبقي العقوبات المفروضة على روسيا قائمة لفترة أطول.

