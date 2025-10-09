قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
برلمان

برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة

النائب محمد حمزه
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أنه يُجسد الدور التاريخي لمصر في دعم السلام واستقرار المنطقة، ويُعد تتويجًا لجهود دبلوماسية مصرية واعية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة ومسؤولية.

وقال "حمزه" في بيان له اليوم، إن ما تحقق في شرم الشيخ هو امتداد طبيعي لسياسة مصر الثابتة في نصرة القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التهجير أو التهديد للأمن القومي المصري، موضحًا أن القيادة المصرية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها برؤية شاملة تستهدف وقف نزيف الدم والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القاهرة استطاعت، من خلال مفاوضات معقدة وضغوط إقليمية ودولية، أن تُعيد الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار، وتفرض معادلة جديدة قائمة على التوازن والضمانات الدولية لتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تعكس ما تتمتع به مصر من مكانة وثقة على الساحة العالمية.

وأكد النائب محمد حمزه أن اتفاق شرم الشيخ ليس مجرد هدنة، بل بداية لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإحياء الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن يقف بكل مؤسساته خلف القيادة السياسية في كل ما تبذله من جهود لحماية الأمن القومي ودعم قضايا الأمة العربية.

واختتم "حمزه" تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل بقيادتها الرشيدة الدرع الحامي للأمن العربي، وصاحبة الكلمة المسموعة في أي مسار يهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار الشعوب والمنطقة بأسرها.

