برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة

أشاد النائب محمد حمزه، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالاتفاق الذي جرى توقيعه في مدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أنه يُجسد الدور التاريخي لمصر في دعم السلام واستقرار المنطقة، ويُعد تتويجًا لجهود دبلوماسية مصرية واعية قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمة ومسؤولية.

وقال "حمزه" في بيان له اليوم، إن ما تحقق في شرم الشيخ هو امتداد طبيعي لسياسة مصر الثابتة في نصرة القضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التهجير أو التهديد للأمن القومي المصري، موضحًا أن القيادة المصرية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها برؤية شاملة تستهدف وقف نزيف الدم والحفاظ على استقرار المنطقة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القاهرة استطاعت، من خلال مفاوضات معقدة وضغوط إقليمية ودولية، أن تُعيد الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار، وتفرض معادلة جديدة قائمة على التوازن والضمانات الدولية لتنفيذ بنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تعكس ما تتمتع به مصر من مكانة وثقة على الساحة العالمية.

وأكد النائب محمد حمزه أن اتفاق شرم الشيخ ليس مجرد هدنة، بل بداية لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار وإحياء الأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشددًا على أن حزب مستقبل وطن يقف بكل مؤسساته خلف القيادة السياسية في كل ما تبذله من جهود لحماية الأمن القومي ودعم قضايا الأمة العربية.

واختتم "حمزه" تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل بقيادتها الرشيدة الدرع الحامي للأمن العربي، وصاحبة الكلمة المسموعة في أي مسار يهدف إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن الحقوق ويحافظ على استقرار الشعوب والمنطقة بأسرها.