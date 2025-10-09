قيادي بحماة الوطن: اتفاق غزة شهادة على أن مصر هي الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط

قال ابراهيم نور الدين امين مساعد أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين المركزية، عضو الأمانة العامة بحزب حماة الوطن، إن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يُعدّ تتويجًا جديدًا للدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وإعادة التوازن إلى منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من توترات مزمنة.

وأوضح " نور الدين" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر أثبتت من جديد أنها رمانة الميزان في المنطقة، وأنها تمتلك القدرة الفريدة على الجمع بين الأطراف المتنازعة وإعادة بناء الثقة المفقودة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق لم يأتِ من فراغ، بل جاء ثمرة جهود دبلوماسية متواصلة واتصالات مكثفة أجرتها الدولة المصرية مع القوى الإقليمية والدولية، بمشاركة فاعلة من دولة قطر.

وأضاف أن اتفاق شرم الشيخ يمثل انتصارًا للعقلانية والدبلوماسية الهادئة، ويجسد فلسفة السياسة المصرية القائمة على تقديم الحلول الواقعية وتجنب التصعيد، مشيرًا إلى أن القاهرة تعمل دومًا من أجل حماية الأمن القومي العربي ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة.

وشدد نور الدين على أن مصر كانت وستظل صوت السلام والحكمة في الإقليم، داعيًا المجتمع الدولي إلى البناء على هذا الاتفاق ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة، بما يضمن حياة كريمة وآمنة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا على أن الوساطة المصرية ليست مجرد تحرك سياسي مؤقت، بل هي استمرار لدور تاريخي راسخ، يجعل من مصر الركيزة الأساسية لاستقرار الشرق الأوسط وصاحبة الكلمة المسموعة في كل ما يتعلق بالأمن الإقليمي.