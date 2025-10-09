قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
أخبار البلد

الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك

كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدي كينيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، برئيس الوزراء ومشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة الكوميسا.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس جمهورية كينيا، مُثمناً كلمة رئيس كينيا خلال القمة، وكذا أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي، والدور الإيجابي الذي تلعبه كينيا في القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة كينيا في أقرب فرصة مُمكنة، مُشيراً إلى حالة الزخم التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكيني إلى مصر في يناير 2025.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لاستضافة كينيا لقمة الكوميسا، مُتقدماً بالتهنئة لتولي الرئيس "روتو" رئاسة التجمع خلال مدة العام المقبل، مُشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر لهذا التجمع، والذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا، مُؤكداً فى الوقت نفسه استعداد مصر للتعاون وتقديم الدعم الكامل للجانب الكيني لإنجاح رئاسته للتجمع.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، مُعرباً عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصةً القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الدواء، مؤكداً استعداد مصر للتعاون مع كينيا في كافة المجالات، لاسيما في إطار مبادرة التعاون المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال في إنشاء سد يوليوس نيريري، الأمر الذي يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مثل الوضع في غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولي من وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن تطلعه لإستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد القادة العظماء في القارة، مٌعرباً عن تقديره للتعاون بين الجانبين.

كما أعرب رئيس جمهورية كينيا، عن دعمه لجهود مصر في قطاع غزة، وكذا تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار رئيس جمهورية كينيا السيسي حوض النيل دول حوض النيل رئيس الوزراء الكوميسا

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل الحياة المكرسة | صور

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب في غزة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

بالصور

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

