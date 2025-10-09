قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: يجب أن نفخر بـ مصر وقيادتها في وقف الحرب على قطاع غزة

عبد الرحمن سرحان

عبر النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة في مدينة شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي ترامب، الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحافظ على استقرار المنطقة. 

وأشاد الجارحي بالجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل للاتفاق.

وعلق الجارحي عبر صفحته على الفيس بوك: "لم تكن مصر في موقف ضعف أبدًا طوال تاريخها، بل هي دائمًا نقطة القوة، وأرض القرار، ورجالها هم حراس هيبتها ومصدر أمان الوطن العربي الكبير.. لنا أن نفخر بمصرنا وقيادتها وأن نؤمن بأنفسنا.. عاشت مصر".

كما رحب محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، بـ اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بوساطة مصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أن ما قامت به القاهرة يعكس مكانتها الراسخة كقوة إقليمية عاقلة تمتلك القدرة على نزع فتيل الأزمات في المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تعاملت مع الملف الفلسطيني بمنتهى الحسم والمسؤولية الوطنية، حفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي.

وأضاف سيف، في تصريحات صحفية اليوم، أن الاتفاق يمثل انتصارًا للدبلوماسية المصرية التي نجحت في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة واحدة رغم تشابك المواقف الدولية، موضحًا أن مصر لم تكتفِ بوقف الحرب فحسب، بل وضعت أسسًا لمسار سياسي جديد يفتح الباب أمام إعادة الإعمار ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، في وقت كانت فيه الأطراف الأخرى عاجزة عن الوصول إلى حل.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد إلى أن موقف مصر الثابت من رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كان حجر الأساس في المفاوضات، مؤكدًا أن القاهرة أوقفت بأدواتها السياسية والأمنية محاولة فرض واقع جديد على الأرض، وأن هذا الموقف وجد احترامًا وتقديرًا دوليًا واسعًا لما يعكسه من التزام بالقانون الدولي ومبادئ السيادة.
 

