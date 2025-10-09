مصطفى بكري: مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تصنع التاريخ مجددا لقدرتها على وقف نزيف الدم بغزة، مشيرا إلى أن مصر قادت قنوات اتصال دولية على اعلى مستوى لإنهاء حرب غزة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر استطاعت إعادة موازين القوة في المنطقة من جديد، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أن مفاتيح الحل كلها في المنطقة تمكلها مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإعلام الدولي أدرك أهمية مصر في حل الأزمات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا ان القاهرة شريك أساسي في صناعة مستقبل الشرق الأوسط.

وأشار مصطفى بكري إلى أن شرم الشيخ ستكون بؤرة مركزية لإدارة قضايا العالم