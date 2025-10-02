مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك مجموعة من الخونة كان لديها هدف في الإساءة للشعب السوري، عندما قاموا بالتظاهر ضد مصر، مشيرا إلى أن الشعب السوري شعب وطني، ولكن الخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر هي قلب العروبة النابض، مؤكدا أن مصر البلد التي لها ثوابت ومبادئ، والرئيس السيسي لم يطلق لقب لاجئين لضيوف مصر.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر استطاعت أن تصمد أمام موجة الإرهاب؛ لإعادة سيناء وبناء مؤسسات الدولة التي كانت قد تحطمت بسبب العنف الذي خلفته الجماعة المحظورة.