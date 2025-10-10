قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل
الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة
الفلبين.. زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة مينداناو وتحذير من تسونامي
البابا لاوُن الرابع عشر للشباب: دعوة للصداقة والشهادة في عالم مُتعطش للسلام
ما حكم قطع صلاة الفرض لأمر مهم؟.. الإفتاء تجيب
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
فرناس حفظي

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر خبر مقتل جندي (احتياط) ميخائيل مردخاي نحماني، 26 عاما، من ديمونا، وهو جندي في قسم التكنولوجيا والصيانة في الكتيبة 614 للهندسة القتالية، في معركة شمال قطاع غزة. 

وزعم مقتل نحماني بنيران قناصة حماس على أطراف حي الشاطئ بمدينة غزة، بالتزامن مع بدء الانسحاب من المنطقة أمس.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة أحدهم جندي من لواء جولاني تعرض لجروح خطيرة في حادث سير عملياتي.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحادث وقع على حدود قطاع غزة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس في كلمة له، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأكد ترامب، اليوم أنه سيكون هناك نزع سلاح في غزة وانسحاب بعد إطلاق سراح الرهائن.

وقال إنه ليس لديه موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه، مضيفا أنه وافق على إلقاء كلمة في الكنيست الإسرائيلي وسأفعل إن أرادوا مني ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

الجيش الإسرائيلي ميخائيل مردخاي نحماني ديمونا قسم التكنولوجيا والصيانة قطاع غزة مدينة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد اتفاق وقف الحرب .. إصابة 4 جنود إسرائيليين في غزة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي شمال قطاع غزة

نتنياهو و كوشنر و ويتكوف

بعد موافقة إسرائيل.. تفعيل الملحق ب السري اذا لم تستكمل عملية الإفراج عن الرهائن

ترامب

باقتباس لجولدا مائير.. جيروزاليم بوست تحتفي بترامب على غلافها

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد