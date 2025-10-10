إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عودة ابناء الشعب الفلسطيني إلى غزة من مصر بعد التوصل لآلية تنسيق مع مصر ،مشيرا إلى أنه تم السماح لانتقال الغزيين لمصر عبر رفح بعد موافقة إسرائيل وبإشراف أوروبي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة إلى القطاع .كما سيتم السماح لسكان غزة بالعودة عبر معبر رفح

واضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا عبر الأمم المتحدة

وتابعت إذاعة الجيش الإسرائيلي: حركة الشاحنات ستكون حرة عبر محوري صلاح الدين والرشيد.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

ونقل موقع واللا العبري عن مصادر ان الجيش بدأ تقليص عدد القوات المشاركة في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي سحب وحدات قتالية تابعة للواء غولاني وقوات أخرى من قطاع غزة.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقرّت فجر الجمعة اتفاقا يهدف لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، الأحياء منهم والموتى.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن "الحكومة وافقت للتوّ على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن - سواء كانوا أحياء أو موتى".