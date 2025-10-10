قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
خالد جلال يتغنى بالرئيس عبد الفتاح السيسي بعد وقف الحرب في غزة
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار21 بكام؟
تعليم الإسكندرية يستعد لافتتاح مدرسة يابانية جديدة بالمنتزه
علامات إرشادية بمناطق الأعمال.. الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة
النرويج تترقب غضب ترامب إذا لم يفز بجائزة نوبل للسلام
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعلام عبري: القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيليا عن مصادر، قال إن قوات الاحتلال  الإسرائيلي بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي عن مصادر، أن القوات الإسرائيلية ستنتشر في عدة نقاط سيطرة تسمح بحماية الجنود، وأن اللواء السابع في الجيش ينسحب من قطاع غزة.

ومنذ قليل؛ كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة صفقة تبادل الأسرى بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة كلٍّ من إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش وعدد من وزراء “الصهيونية الدينية”، الذين اعتبروا أن الصفقة تمثل "ثمنًا باهظًا" تدفعه إسرائيل.

ووفقًا للمراسل السياسي موتي كاستل، صوّت الوزراء بن جفير وسموتريتش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الصفقة، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه وأيدها.

وتنصّ الصفقة على الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين في قطاع غزة، وقد نشرت القناة قائمة أولية تضم عددا من الأسماء المقرر الإفراج عنهم، من بينهم:
ماهر أبو سرور، رعاد شايخ، جهاد كاريم عزيز-روم، ماهر حمّدي زهير راشدي السلمون، باهر بدر، إبراهيم علكم، فارس غانم، وعطية أبو سمحدجة.

وتشمل بنود الصفقة أيضا انسحاب جيش الاحتلال من مناطق واسعة في قطاع غزة كانت تحت سيطرته خلال العمليات الأخيرة. 

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

