قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 يُسمح بعودة سكان غزة للقطاع
السفير جمال بيومي: ما قامت به مصر بشأن غزة يجب أن يدرس
برلماني: مشاهد الفرح في غزة تتويج للدور الحيوي الذي تلعبه مصر
مصر صانعة السلام في الشرق الأوسط.. شرم الشيخ تحتضن توقيع اتفاق تاريخي لإنهاء حرب غزة
لجنة نوبل للسلام عن عدم فوز ترامب: نحن من يقرر وفق وصية ألفريد نوبل فقط
الزمالك بيموت.. حسام المندوه يثير قلق جمهور القلعة البيضاء
جيش الاحتلال يعلن مقتل 914 جنديا في الحرب وإصابة 20 ألف آخرين
حشود مباركة.. 50 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
شواطئ غزة تعانق أبناءها من جديد.. والأعلام المصرية تزين المشهد
ما حكم من يصلي على جنابة ناسيا أو متعمدا؟.. اعرف رأي الشرع
جيش الاحتلال يهدد: جاهزون للعودة لقتال حماس حتى لا تعود لحكم قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حكايات من ملفات القضاء.. المستشار بهاء المري يفتح ملفات العدالة والرحمة في معرض دمنهور للكتاب

معرض دمنهور للكتاب
معرض دمنهور للكتاب

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، شهد معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة بدمنهور، لقاءً أدبيًا وإنسانيًا مميزًا مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة الاستئناف، تحت عنوان "حكايات من ملفات القضاء: نساء في قفص الاتهام"، أدار الحوار الدكتور محمد أبو علي.

في أجواء من التأمل والإنصات، تحدث المستشار بهاء المري عن تجربته الفريدة في الجمع بين منصة القضاء وصفحات الأدب، مؤكدًا أن كتابه "نساء في قفص الاتهام" لم يُكتب ليضيف ركامًا جديدًا من القضايا إلى أرشيف العدالة، بل ليضع القارئ أمام التجربة الإنسانية التي تقف خلف القفص، حيث تختلط المأساة بالدهشة، والرحمة بالقسوة، والانكسار بالتمرد.

وقال المري في كلمته التي استهل بها اللقاء:  "حين كتبت نساء في قفص الاتهام لم يكن هدفي التشهير أو الإدانة، بل أردت أن أفتح نافذة على عالمٍ تمتلئ صفحاته بالحكايات الواقعية التي عشتها في قاعات المحاكم، لأقول إن المرأة ليست دائمًا جانحة بإرادتها، بل قد تكون ضحية لظروف قاسية أو مجتمعٍ عجز عن حمايتها."

وأضاف أن الكتاب ليس مجرد توثيق لجرائم أو أحكام، بل محاولة للبحث عن الإنسان وسط أوراق القضايا، وعن صوت الرحمة الذي يجب ألا يغيب عن أحكام العدالة.
وقال: "القانون يحكم على الأفعال بمنطوق النصوص، أما الأدب فيبحث في الدوافع الإنسانية التي دفعت إلى ارتكاب الفعل. وفي هذا الكتاب حاولت أن أجمع بين موقع القاضي الذي يُصدر الحكم، وقلم الأديب الذي يفتش في أعماق النفس."

واستعرض المري عددًا من القضايا التي تناولها الكتاب، منها قصة امرأة حملت السلاح دفاعًا عن شرفها، وأخرى قتلت والدها المغتصِب بعد أن سدت في وجهها كل السبل، وثالثة دفعتها الفاقة إلى استخدام طفلها في التسول، لتجد نفسها متهمة بعد أن كانت ضحية.

وأوضح أن هذه النماذج لا تثير فقط سؤال الذنب والعقاب، بل أيضًا سؤال المسؤولية المجتمعية: "أين دور الأسرة؟ وأين المجتمع حين تنهار القيم وتتحول رموز الرحمة إلى وجوه مأساوية داخل قفص الاتهام؟".

وختم كلمته قائلًا: "نساء في قفص الاتهام ليس كتابًا عن النساء فقط، بل عنّا جميعًا؛ عن ضمائرنا التي تتأرجح بين الرحمة والبطش، وعن مجتمعٍ يحتاج أن يُعيد النظر في معنى العدالة ودور القانون، لا ليعاقب فقط، بل ليصنع وقاية وعدلاً ورحمة."

من جانبه، قدّم الدكتور محمد أبو علي قراءة نقدية للكتاب بعنوان "بين العدل والرحمة"، مؤكدًا أن المري نجح في خلق توازن نادر بين دقة القاضي ودفء الأديب، وأن نصوصه تسير على "حدّ السكين" بين التقرير القضائي والنبض الإنساني، لتكشف وجوهًا جديدة للعدالة حين تنظر بعين الرحمة لا بعين القانون وحده.

بهذا اللقاء الإنساني العميق، ووسط تفاعل الحضور، فتح معرض دمنهور الثامن للكتاب نافذة مختلفة على العدالة، لا باعتبارها أحكامًا تُتلى، بل ضمائر تُستيقظ.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة معرض دمنهور الثامن للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب المستشار بهاء المري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سكان غزة

لا تعودوا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

برجر

سهل وغير مكلف.. طريقة عمل برجر اللحم البيتي

ترامب

ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو

ارشيفية

الطرق البديلة بعد غلق محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بسبب المونوريل

ترشيحاتنا

لقطة من الفيديو

القبض على شخص تعدى على زوجة شقيقه بالضرب في الدقهلية

حريق شونة قش

بقت كوم تراب.. حريق يلتهم شونة قش في كفر الشيخ | صور

المتهمان

إصابات فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالبحيرة

بالصور

حريق خطير يهدد الشاحنة الأكثر مبيعًا في أمريكا

فورد
فورد
فورد

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

اثار
اثار
اثار

اختبار تصادم يتسبب في استدعاء أكثر من 135 ألف سيارة هيونداي

هيونداي
هيونداي
هيونداي

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد